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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.08.2022 11:15
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 19.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,1232
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVDTF22314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,89187
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.02.2023
Kayıt Tarihi 15.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 500.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059042


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CLEBI 397,10 111.017.413 % 10,00  
EGGUB 307,30 140.527.131 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.722.344 % 9,99  
DURDO 35,28 29.273.925 % 9,98  
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Cumhuriyet 6.662 6.763 -46,00  
Tam 6.690 6.747 -27,00  
Yarım 3.260 3.298 -14,00  
Çeyrek 1.635 1.649 -6,00  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 -0,35  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 -0,14  
B. Petrol 93,43 93,43 -2,21  
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