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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

01.07.2022 11:58
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2022
Mevcut Sermaye (TL)
343000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
443000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar

                 Şirketin sermayesi 443.000.000.-TL (Dört Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 443.000.000 (Dört Yüz Kırk Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 443.000.000.-TL (Dört Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.
 
Bu defa arttırılan 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.
 
Pay adedi 443.000.000 (Dört Yüz Kırk Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 443.000.000.-TL (Dört Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir.
 
Şirket sermayesi, ortaklar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılmıştır.
 
    PAY  SAHİBİ
      PAY  ADEDİ
 
      NOMİNAL  DEĞER (TL)
 

    VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.
    443.000.000
    443.000.000.-TL






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040616


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ISSEN 28,12 45.364.140 % 9,84  
KOZAL 183,70 912.866.190 % 8,06  
MAKIM 16,46 264.948.042 % 7,93  
GESAN 45,32 185.155.122 % 7,85  
IPEKE 17,89 75.506.024 % 6,42  
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Riyal 4,4497 4,4721 % 0,33  
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Cumhuriyet 6.449 6.547 -44,00  
Tam 6.434 6.519 -71,00  
Yarım 3.149 3.188 -34,00  
Çeyrek 1.578 1.593 -18,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 -0,48  
Gümüş Gr. 10,63 10,66 -0,24  
B. Petrol 111 111 1,86  
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