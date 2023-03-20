***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
20.03.2023 10:14
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2023
Mevcut Sermaye (TL)
443000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
1043000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
16/03/2023
Açıklamalar
Şirketin sermayesi 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.043.000.000 (Bir Milyar Kırk Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 600.000.000.-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.
Pay adedi 1.043.000.000 (Bir Milyar Kırk Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126147
BIST