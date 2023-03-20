***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2023Mevcut Sermaye (TL)443000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)1043000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi16/03/2023AçıklamalarŞirketin sermayesi 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 1.043.000.000 (Bir Milyar Kırk Üç Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.Bu defa arttırılan 600.000.000.-TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.Pay adedi 1.043.000.000 (Bir Milyar Kırk Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 1.043.000.000.-TL (Bir Milyar Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126147BIST