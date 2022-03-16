***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postavdf_Treasury@vdf.com.trhazine@vdf.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat Yardımcı Hazine Müdürü 27.12.2021 +90 212 3357096 murat.yardimci@vdf.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)VDF Servis ve Ticaret A.Ş. 243000000 TRY 100TOPLAM 243000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010905BIST