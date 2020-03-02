***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı2020/03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYA PİYASASI KURULU'NUN ‘'SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR''(II-14-.1) TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14-.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜM 9. MADDESİ GEREĞİNCEa) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları tarafından Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 02.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 arasındaki hesap dönemine ait 12 aylık finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararları ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823615BIST