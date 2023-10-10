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***VDFLO* *AKSFA* *AEFES* *QNBFF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.10.2023 18:18
***VDFLO* *AKSFA* *AEFES* *QNBFF* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***VDFLO******AKSFA******AEFES******QNBFF******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKSFA, VDFLO, AEFES, EMVAR, QNBFF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT42410 60.000.000 10.10.2023 05.04.2024 12.10.2023
- VDF Filo Kiralama A.Ş. VDFLO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDFF42410 700.000.000 10.10.2023 05.04.2024 12.10.2023
- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. AEFES Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSEFESE2516 2.000.000.000 10.10.2023 15.10.2025 12.10.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2438 158.000.000 10.10.2023 15.10.2024 12.10.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF22418 250.250.000 10.10.2023 13.02.2024 12.10.2023


İlgili Şirketler [AKSFA, VDFLO, AEFES, EMVAR, QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203945


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Yarım 5.644 5.700 17,00  
Çeyrek 2.813 2.850 8,00  
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Gümüş Gr. 19,42 19,45 -0,05  
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