***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
08.09.2023 14:02
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07/09/23
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51-1040 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193089
BIST
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15:048.344
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,36
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
15:0426,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0505
|Açılış
|: 26,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
15:0428,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
15:041.660,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.660,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler15:02
|TMSN
|111,10
|465.184.878
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|133.861.511
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.753.727
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|182.332.219
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|831.977.046
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|28.002.307
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|246,00
|4.646.297.430
|% 0,57
|
|ASELS
|42,98
|3.579.413.956
|% 2,33
|
|EREGL
|47,78
|3.077.195.376
|% -1,08
|
|ISCTR
|24,70
|2.965.341.114
|% 0,57
|
|KCHOL
|147,20
|2.696.263.274
|% 2,22
|
|ZOREN
|5,01
|1.818.928.410
|% 3,09
|
|SKBNK
|5,42
|1.263.435.468
|% 7,97
|
|EKGYO
|9,60
|1.956.274.329
|% 0,00
|
|GSDHO
|4,94
|976.065.930
|% 4,66
|
|YKBNK
|17,32
|2.616.482.718
|% 0,46
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8436
|26,8503
|% 0,18
|
|Euro
|28,7425
|28,7599
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4165
|33,5841
|% 0,24
|
|Frank
|29,9862
|30,1669
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1372
|7,1730
|% 0,15
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,40
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.072
|11.177
|68,00
|
|Yarım
|5.553
|5.610
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|0,67
|