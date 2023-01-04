Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.01.2023 13:46
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74-1782 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF Filo Kiralama A.Ş İhraç Belgesi .pdf
EK: 2 VDF Filo Başvuru Form.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093074


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:095.588
Değişim :  -0,69% |  -38,77
Açılış :  5.647  
Önceki Kapanış :  5.627  
En Yüksek
5.652 En Düşük
5.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EYGYO 22,90 14.001.747 % 9,99  
SAMAT 21,02 37.793.545 % 9,94  
VERUS 118,30 31.281.719 % 9,94  
TERA 25,90 321.976.480 % 9,93  
YESIL 6,32 199.007.793 % 8,59  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 18,7410 18,7460 % 0,13  
Euro 19,8923 19,9070 % 0,71  
Sterlin 22,5333 22,6463 % 0,86  
Frank 20,1174 20,2386 % 1,01  
Riyal 4,9708 4,9957 % 0,17  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 20,72  
Altın Gr. 1.120 1.120 14,58  
Cumhuriyet 7.521 7.635 51,00  
Tam 7.561 7.619 44,00  
Yarım 3.661 3.724 21,00  
Çeyrek 1.836 1.862 11,00  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 0,32  
Gümüş Gr. 14,63 14,65 0,22  
B. Petrol 80,01 80,01 -2,09  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru