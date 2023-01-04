***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.01.2023 13:46
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74-1782 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF Filo Kiralama A.Ş İhraç Belgesi .pdf
EK: 2 VDF Filo Başvuru Form.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093074
BIST
15:095.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -38,77
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:0918,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:0919,9109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:091.120,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.120,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:07
|EYGYO
|22,90
|14.001.747
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|37.793.545
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.281.719
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.976.480
|% 9,93
|
|YESIL
|6,32
|199.007.793
|% 8,59
|
|ULUSE
|225,00
|55.041.249
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.631.781
|% -9,97
|
|LIDER
|88,10
|21.211.223
|% -9,55
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|BALAT
|23,20
|1.056.439
|% -7,27
|
|EKGYO
|9,47
|5.657.040.289
|% 0,53
|
|THYAO
|146,00
|4.852.975.987
|% -0,95
|
|YKBNK
|11,81
|2.163.748.863
|% 0,68
|
|TUPRS
|518,40
|2.135.223.447
|% -1,16
|
|KOZAL
|611,90
|2.089.192.126
|% -3,56
|
|EKGYO
|9,47
|5.657.040.289
|% 0,53
|
|YKBNK
|11,81
|2.163.748.863
|% 0,68
|
|VAKBN
|12,08
|1.142.798.504
|% 0,75
|
|SKBNK
|3,06
|287.784.927
|% -0,97
|
|CEMAS
|2,79
|182.753.426
|% 2,57
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7410
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,8923
|19,9070
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,5333
|22,6463
|% 0,86
|
|Frank
|20,1174
|20,2386
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|20,72
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,58
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|51,00
|
|Tam
|7.561
|7.619
|44,00
|
|Yarım
|3.661
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|80,01
|80,01
|-2,09
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22GSDDE
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 367, 934 adet işlem
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15:21LIDFA
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 904, 309 adet işlem
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15:20SKTAS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 733 adet işlem
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15:19LIDFA
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15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TKFEN, KOZAL