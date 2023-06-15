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***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.06.2023 15:42
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz tahvil ihracına ilişkin 25.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı alınması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tahvil ihracına ilişkin 25.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF Filo Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158957


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