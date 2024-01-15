***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi VDF Filo Kiralama A.Ş- Tahvil ve diğer menkul kıymet konularına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEklenen DökümanlarEK: 1 3b-VDF FİLO - YKK - 2024-01 - TAHVİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240321BIST