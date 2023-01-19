***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.01.2023 14:29
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından VDF Filo Kiralama A.Ş' nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.
Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "BBB",
Görünüm: "Durağan"
Ulusal uzun vadeli kredi notu: "A(tr)",
Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103164
BIST
14:585.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 37,38
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
14:5818,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
14:5820,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0694
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
14:581.153,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.153,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.624.295
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.297.690
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.879.641
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.029.871
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,14
|41.580.240
|% -5,57
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KLSYN
|3,44
|32.103.565
|% -4,44
|
|KZBGY
|27,90
|288.049.503
|% -4,26
|
|THYAO
|154,50
|10.275.386.611
|% 3,62
|
|EREGL
|40,68
|4.104.068.370
|% 0,25
|
|ASELS
|62,40
|3.940.148.323
|% -1,03
|
|KRDMD
|19,57
|3.195.160.454
|% 0,77
|
|TUPRS
|584,20
|2.596.422.338
|% -0,31
|
|EKGYO
|8,58
|1.959.003.108
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,77
|1.955.622.968
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,57
|3.195.160.454
|% 0,77
|
|ISCTR
|11,77
|1.668.024.307
|% 3,43
|
|AKBNK
|17,70
|2.427.247.066
|% 1,96
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7933
|18,7990
|% 0,00
|
|Euro
|20,3442
|20,3536
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,1445
|23,2606
|% 0,09
|
|Frank
|20,4190
|20,5420
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,01
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,50
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.835
|7.889
|10,00
|
|Yarım
|3.817
|3.860
|4,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.930
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,61
|