***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından VDF Filo Kiralama A.Ş' nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "BBB",Görünüm: "Durağan"Ulusal uzun vadeli kredi notu: "A(tr)",Görünüm: "Durağan"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103164BIST