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***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

07.09.2023 09:40
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından VDF Filo Kiralama A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir      Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "B", Görünüm: "Negatif"    Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)", Görünüm: "Durağan"





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192437


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GRNYO 12,10 15.095.615 % 10,00  
KSTUR 594,00 332.640 % 10,00  
YONGA 54,45 595.846 % 10,00  
ISBTR 112.538,20 450.153 % 10,00  
ARZUM 61,70 118.438.694 % 9,98  
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10:30 Alış Satış %  
Dolar 26,8371 26,8428 % 0,10  
Euro 28,7697 28,8053 % 0,13  
Sterlin 33,3705 33,5378 % -0,18  
Frank 29,9694 30,1499 % 0,00  
Riyal 7,1381 7,1739 % 0,16  
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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 1,68  
Altın Gr. 1.655 1.655 3,06  
Cumhuriyet 11.253 11.423 -22,00  
Tam 10.995 11.094 -17,00  
Yarım 5.515 5.568 -9,00  
Çeyrek 2.749 2.784 -4,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 -0,09  
Gümüş Gr. 19,90 19,92 -0,07  
B. Petrol 90,37 90,37 -0,23  
Seans Raporu 10:30
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