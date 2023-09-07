***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.09.2023 09:40
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından VDF Filo Kiralama A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "B", Görünüm: "Negatif" Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192437
BIST
'
10:328.284
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 102,52
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.286
10:3226,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:3228,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0343
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:321.655,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.655,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:30
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|118.438.694
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|75.050.227
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|329.534.549
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|176.289.051
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|562.817.577
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.993.219
|% -9,97
|
|BRSAN
|774,50
|1.649.117.075
|% 6,50
|
|THYAO
|246,20
|1.017.571.056
|% 0,49
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|SISE
|54,90
|764.903.882
|% 1,01
|
|EKGYO
|9,26
|431.781.912
|% 0,22
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,07
|394.930.549
|% 1,07
|
|SKBNK
|4,66
|103.568.939
|% 1,97
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8371
|26,8428
|% 0,10
|
|Euro
|28,7697
|28,8053
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3705
|33,5378
|% -0,18
|
|Frank
|29,9694
|30,1499
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1381
|7,1739
|% 0,16
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,06
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.995
|11.094
|-17,00
|
|Yarım
|5.515
|5.568
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,37
|90,37
|-0,23
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 955, 240 adet işlem
-
10:44ACSEL
Yüzde 6.16 oranında artışla 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 411 adet işlem
-
10:43BRYAT
Yüzde 7.29 oranında artışla 2, 596.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 746 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
-
10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem