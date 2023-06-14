***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2023 09:47
***VDFLO*** VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tahvil ihracına ilişkin 25.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158512
BIST
10:175.456
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,68
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1723,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0441
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1725,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0945
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5788
En Düşük
25,2311
10:171.481,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.481,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YAPRK
|65,20
|24.252.891
|% 9,95
|
|BURVA
|78,50
|48.207.693
|% 9,71
|
|VKFYO
|18,96
|10.931.428
|% 9,09
|
|METUR
|5,56
|16.225.021
|% 7,54
|
|INGRM
|543,20
|21.865.309
|% 7,42
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|EUKYO
|5,22
|723.758
|% -4,57
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|BURCE
|188,10
|1.767.844
|% -3,59
|
|THYAO
|179,90
|1.386.788.889
|% 1,18
|
|SASA
|56,05
|699.634.306
|% -0,53
|
|EREGL
|37,78
|408.086.507
|% 1,02
|
|KRDMD
|22,06
|366.471.141
|% 2,22
|
|KOZAL
|23,42
|337.502.051
|% 2,36
|
|KATMR
|1,38
|31.207.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,44
|141.017.909
|% 0,40
|
|YKBNK
|11,81
|213.369.866
|% 0,51
|
|KRDMD
|22,06
|366.471.141
|% 2,22
|
|ISCTR
|13,08
|214.594.784
|% 0,77
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6694
|23,6750
|% 0,18
|
|Euro
|25,5454
|25,5509
|% 0,28
|
|Sterlin
|29,7511
|29,9003
|% 0,12
|
|Frank
|26,0582
|26,2152
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2923
|6,3238
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,06
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,69
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.826
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.455
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,08
|18,10
|0,10
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,13
|