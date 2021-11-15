***VEI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.11.2021 16:58
***VEI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [VEI]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 19/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı VEITürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM Katkı Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977803
BIST
17:201.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,15
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2010,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0419
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:2011,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0366
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:20601,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,40
|Açılış
|: 601,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.052.015
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|744.876.837
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.037.711
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.055.569
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|31.941.431
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.484.511
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,82
|40.250.318
|% -9,35
|
|VAKFN
|5,91
|140.930.118
|% -7,37
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,65
|3.299.678.460
|% -0,95
|
|PETKM
|7,92
|1.850.353.656
|% 3,53
|
|KRDMD
|7,72
|1.358.679.124
|% 2,80
|
|SISE
|9,91
|1.273.112.435
|% 3,66
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.052.015
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.484.511
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|798.002.805
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|557.083.115
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.092.860
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|562.505.803
|% 5,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0367
|10,0415
|% 0,42
|
|Euro
|11,4819
|11,4891
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,4285
|13,4958
|% 0,36
|
|Frank
|10,8560
|10,9214
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6670
|2,6803
|% 0,33
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-1,84
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.971
|4.031
|9,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|-1,03
|