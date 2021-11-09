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***VEO* *VGC* *VEP* *VGF* *VEV* *VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

09.11.2021 12:03
***VEO* *VGC* *VEP* *VGF* *VEV* *VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***VEO******VGC******VEP******VGF******VEV******VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [VEP, VEV, VGC, VGF, VGH, VEO]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        ESKİ FON UNVANI                                                                                                                                   YENİ FON UNVANI  VEPTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu      Türkiye Hayat ve Emklilik A.Ş.OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEVTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu    Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGCTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu     Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGFTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Agresif  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu        Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu                                                                       



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976195


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