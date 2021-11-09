***VEO* *VGC* *VEP* *VGF* *VEV* *VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***VEO******VGC******VEP******VGF******VEV******VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [VEP, VEV, VGC, VGF, VGH, VEO]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI VEPTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emklilik A.Ş.OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEVTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGCTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGFTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976195BIST