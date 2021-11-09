***VEO* *VGC* *VEP* *VGF* *VEV* *VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.11.2021 12:03
***VEO******VGC******VEP******VGF******VEV******VGH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [VEP, VEV, VGC, VGF, VGH, VEO]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI VEPTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emklilik A.Ş.OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEVTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGCTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGFTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976195
BIST
13:171.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,73
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.625
En Düşük
1.605
13:179,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:1711,2815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0591
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:17570,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,47
|Açılış
|: 570,09
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:17
|TSPOR
|6,18
|26.098.882
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,16
|102.706.472
|% 9,66
|
|GSDDE
|4,25
|26.265.119
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|159.661.069
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|38.488.749
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,39
|27.711.088
|% -8,95
|
|INVEO
|28,86
|10.515.424
|% -8,67
|
|BASGZ
|20,80
|343.475.373
|% -8,45
|
|SISE
|9,38
|1.515.197.305
|% 4,57
|
|GARAN
|10,84
|1.358.741.992
|% 0,56
|
|PETKM
|6,93
|1.144.121.544
|% 1,61
|
|THYAO
|18,32
|993.208.374
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,15
|873.394.923
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|873.394.923
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.144.121.544
|% 1,61
|
|SISE
|9,38
|1.515.197.305
|% 4,57
|
|ODAS
|1,52
|246.394.395
|% 2,70
|
|GARAN
|10,84
|1.358.741.992
|% 0,56
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7166
|9,7202
|% 0,44
|
|Euro
|11,2752
|11,2815
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1645
|13,2305
|% 0,56
|
|Frank
|10,5974
|10,6612
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5821
|2,5951
|% 0,36
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,85
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.750
|3.844
|-1,45
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,71
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,68
|