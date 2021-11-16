***VER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.11.2021 09:12
***VER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [VER]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 22/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı VERTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977941
BIST
11:591.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5910,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1129
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5911,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1342
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:59612,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 9,99
|Açılış
|: 612,68
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,06
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ELITE
|19,72
|89.560.750
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|ESCAR
|24,88
|23.055.856
|% 7,99
|
|DOAS
|45,82
|93.874.374
|% 7,81
|
|OYLUM
|8,03
|7.621.388
|% -8,33
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,40
|13.473.339
|% -5,29
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|GARAN
|12,31
|1.705.906.475
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|910.284.928
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|286.935.718
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1664
|10,1702
|% 1,12
|
|Euro
|11,5612
|11,5675
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,6528
|13,7212
|% 1,54
|
|Frank
|10,9408
|11,0067
|% 1,07
|
|Riyal
|2,7020
|2,7155
|% 1,04
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,34
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,42
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.013
|4.114
|66,83
|
|Yarım
|1.940
|1.990
|32,33
|
|Çeyrek
|973
|995
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,79
|