***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:36
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829887
BIST
15:2285.175
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -2.713,22
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:226,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0663
|Açılış
|: 6,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:227,1331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0598
|Açılış
|: 7,1345
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:22308,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -4,96
|Açılış
|: 308,48
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,90
|7.047.503
|% 6,60
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|TIRE
|3,51
|15.346.469
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|14.187.663
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.845.853
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|486.623
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.282.326
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|912.860.657
|% -6,98
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|GARAN
|8,23
|548.011.361
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,90
|235.342.941
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,02
|234.106.875
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.172.081
|% -8,14
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|76.913.163
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8653
|% -0,56
|
|Frank
|6,7410
|6,7816
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7240
|1,7326
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|