***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:47
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893163
BIST
12:571.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:577,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:579,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:57465,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,49
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,95
|68.323.587
|% -8,70
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.741.512
|% -6,64
|
|GARAN
|9,73
|1.059.345.693
|% 0,72
|
|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
|
|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
|
|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,35
|656.724.514
|% -1,47
|
|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
|
|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,32
|186.800.571
|% -5,04
|
|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,20
|399.962.047
|% 1,27
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8309
|7,8327
|% -0,23
|
|Euro
|9,5245
|9,5323
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4146
|10,4668
|% -0,19
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% -0,20
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,73
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,09
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-0,05
|