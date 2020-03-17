***VERTU* *INFO* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
17.03.2020 14:35
***VERTU******INFO******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ATAGY, INFO, VERTU]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ATA GMYO 32 18/03/2020
INFO YATIRIM 68 18/03/2020
VERUSATURK GIRISIM 29 18/03/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830073
BIST
15:3085.043
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -2.845,72
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:306,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0636
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:307,1265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,1360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1240
15:30309,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -4,08
|Açılış
|: 309,35
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,50
|7.137.603
|% 6,45
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|FROTO
|50,85
|14.286.088
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.363.338
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.386.248
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|85.117
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.732.071
|% -10,00
|
|ASELS
|21,46
|924.272.622
|% -6,37
|
|THYAO
|7,95
|777.140.105
|% -3,40
|
|GARAN
|8,26
|555.279.096
|% 0,85
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,94
|238.742.320
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,02
|236.944.045
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.558.319
|% -8,14
|
|THYAO
|7,95
|777.140.105
|% -3,40
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,89
|77.134.191
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8269
|7,8662
|% -0,55
|
|Frank
|6,7350
|6,7756
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7224
|1,7311
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-33,16
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.063
|2.094
|26,00
|
|Tam
|2.057
|2.110
|26,88
|
|Yarım
|994
|1.021
|13,00
|
|Çeyrek
|499
|510
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|-0,24
|