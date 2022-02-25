***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)181.739.390 181.739.390 181.739.390Kar Payları-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.726.340 6.726.340 6.726.340Dönem Sonu Bakiyeler10 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Transferler1.181.845 180.557.545 -181.739.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.152.537.405 1.152.537.405 1.152.537.405Kar Payları-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000Dönem Sonu Bakiyeler10 52.000.000 17.826.859 7.355.087 284.209.408 1.152.537.405 1.513.928.759 1.513.928.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.470.173 -43.242.341Dönem Karı (Zararı)1.152.537.405 181.739.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.156.339.789 -178.867.707Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 6.889 7.877Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler75.647 31.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler75.647 31.682Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.935.980 -5.686.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.141.486.345 -173.220.611Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.141.486.345 -173.220.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.259 11.751.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 11.250.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.278 503.185Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-307 -113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.733 -4.427Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.555 2.858Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.740.125 14.623.186Alınan Faiz14 685.517 5.246.053Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları19 -251.156.404 -74.628.063Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri19 227.740.839 11.551.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -34.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.624 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.624 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.026.858 12.472.942İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -3.105.974İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.105.974İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.832.314Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.832.314İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış26.630.000 12.028.512Ödenen Temettüler10 -2.600.000 -6.120.000Ödenen Faiz15 -3.142 -161.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.470.939 -30.769.399NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.470.939 -30.769.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 3.344.460 34.113.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 873.521 3.344.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 873.521 3.344.460Finansal Yatırımlar17 1.536.928.921 372.027.011Diğer Alacaklar259.755 164.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 259.755 164.966Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34.526 196.203Diğer Dönen Varlıklar6 526.607 478.997ARA TOPLAM1.538.623.330 376.211.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.538.623.330 376.211.637DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14.378 1.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.728 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.106 1.371TOPLAM VARLIKLAR1.538.645.436 376.213.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar701 1.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 701 1.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 39.220 21.487Diğer Borçlar0 12.028.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 12.028.512Kısa Vadeli Karşılıklar18.578 11.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.578 11.332Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 82.135 56.580ARA TOPLAM140.634 12.118.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.634 12.118.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar24.404.907 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 24.404.907 0Uzun Vadeli Karşılıklar171.136 102.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar171.136 102.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.576.043 102.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.716.677 12.221.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.513.928.759 363.991.354Ödenmiş Sermaye10 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 7.355.087 6.173.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları284.209.408 106.251.863Net Dönem Karı veya Zararı1.152.537.405 181.739.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.513.928.759 363.991.354TOPLAM KAYNAKLAR1.538.645.436 376.213.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 0Satışların Maliyeti11 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri12 -3.869.111 -3.174.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.166.875.882 185.648.736Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -111.245 -490.431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.895.526 181.983.449FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.895.526 181.983.449Finansman Giderleri15 -10.358.121 -244.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.152.537.405 181.739.390SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.152.537.405 181.739.390DÖNEM KARI (ZARARI)1.152.537.405 181.739.390Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.152.537.405 181.739.390Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 22,16000000 3,49000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.152.537.405 181.739.390Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.152.537.405 181.739.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004834BIST