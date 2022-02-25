***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 19:47
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.739.390 181.739.390 181.739.390
Kar Payları
-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.726.340 6.726.340 6.726.340
Dönem Sonu Bakiyeler
10 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
1.181.845 180.557.545 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.152.537.405 1.152.537.405 1.152.537.405
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 52.000.000 17.826.859 7.355.087 284.209.408 1.152.537.405 1.513.928.759 1.513.928.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.470.173 -43.242.341
Dönem Karı (Zararı)
1.152.537.405 181.739.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.156.339.789 -178.867.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 6.889 7.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.647 31.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.647 31.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.935.980 -5.686.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.141.486.345 -173.220.611
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.141.486.345 -173.220.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.259 11.751.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.250.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.278 503.185
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-307 -113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.733 -4.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.555 2.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.740.125 14.623.186
Alınan Faiz
14 685.517 5.246.053
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
19 -251.156.404 -74.628.063
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
19 227.740.839 11.551.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.624 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.624 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.026.858 12.472.942
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.832.314
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.832.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
26.630.000 12.028.512
Ödenen Temettüler
10 -2.600.000 -6.120.000
Ödenen Faiz
15 -3.142 -161.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.470.939 -30.769.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.470.939 -30.769.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 3.344.460 34.113.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 873.521 3.344.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 873.521 3.344.460
Finansal Yatırımlar
17 1.536.928.921 372.027.011
Diğer Alacaklar
259.755 164.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 259.755 164.966
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.526 196.203
Diğer Dönen Varlıklar
6 526.607 478.997
ARA TOPLAM
1.538.623.330 376.211.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.538.623.330 376.211.637
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14.378 1.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.728 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.106 1.371
TOPLAM VARLIKLAR
1.538.645.436 376.213.008
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
701 1.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 701 1.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 39.220 21.487
Diğer Borçlar
0 12.028.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 12.028.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.578 11.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.578 11.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 82.135 56.580
ARA TOPLAM
140.634 12.118.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.634 12.118.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
24.404.907 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 24.404.907 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.136 102.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
171.136 102.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.576.043 102.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.716.677 12.221.654
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.513.928.759 363.991.354
Ödenmiş Sermaye
10 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 7.355.087 6.173.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
284.209.408 106.251.863
Net Dönem Karı veya Zararı
1.152.537.405 181.739.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.513.928.759 363.991.354
TOPLAM KAYNAKLAR
1.538.645.436 376.213.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.869.111 -3.174.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.166.875.882 185.648.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -111.245 -490.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.162.895.526 181.983.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.162.895.526 181.983.449
Finansman Giderleri
15 -10.358.121 -244.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.152.537.405 181.739.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.152.537.405 181.739.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.152.537.405 181.739.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.152.537.405 181.739.390
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 16 22,16000000 3,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.152.537.405 181.739.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.152.537.405 181.739.390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004834
BIST