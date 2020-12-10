***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(GOLİVE YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)Şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Golive'in 20.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin primli pay ihracı yoluyla (1-TL nominal değerli pay için 4,6375-TL karşılığında) 380.000 TL artırılarak 20.380.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 10.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Şirketimiz de %25 sermaye payı oranında 95.000 adet pay için toplam 440.562,50 TL ödeyerek söz konusu sermaye artırım işlemine katılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892688BIST