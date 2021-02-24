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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2021 19:06



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, 23 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.
Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili bilgilere www.montag.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912407


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