***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 19:06
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, 23 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.
Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili bilgilere www.montag.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912407
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0790
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0844
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05414,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,35
|Açılış
|: 414,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.903.891
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1811
|7,1842
|% 1,11
|
|Euro
|8,7128
|8,7210
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,1224
|10,1732
|% 1,23
|
|Frank
|7,8925
|7,9400
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9145
|1,9241
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,72
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|66,04
|66,04
|1,56
|