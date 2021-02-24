***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, 23 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili bilgilere www.montag.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912407BIST