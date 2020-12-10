***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 29.835.000,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirakTortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 21.930.000,00 TRY 51,00 Dolaylı İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 17.000.000,00 6.936.000,00 TRY 40,8 Dolaylı İştirakZeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakGolive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892693BIST