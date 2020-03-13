***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:12
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828504
BIST
14:0696.001
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.361,83
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
14:066,2731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0442
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:067,0048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0681
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:06320,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,35
|Açılış
|: 320,01
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|528.504
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.888.944
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|3.775.654
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|426.022
|% 9,93
|
|UZERB
|2,22
|255.600
|% 9,36
|
|AKGRT
|5,04
|3.830.515
|% -15,72
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|ASELS
|25,24
|628.686.911
|% 3,61
|
|THYAO
|9,02
|561.379.853
|% 6,37
|
|GARAN
|9,15
|300.189.592
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,21
|195.052.806
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|179.609.199
|% 1,50
|
|ODAS
|1,34
|167.859.672
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,91
|95.569.561
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,21
|195.052.806
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|179.609.199
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,19
|84.903.534
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8767
|7,9162
|% -0,43
|
|Frank
|6,6052
|6,6450
|% -0,87
|
|Riyal
|1,6678
|1,6762
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,33
|
|Altın Gr.
|320
|321
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|