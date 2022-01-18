***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:30
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995016
BIST
17:182.016
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -70,25
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.012
17:1813,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1744
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:1815,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1412
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:18791,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,85
|Açılış
|: 791,96
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:18
|IZTAR
|23,10
|56.863.777
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,70
|76.444.949
|% 9,98
|
|KRSTL
|5,25
|83.499.268
|% 9,83
|
|KUTPO
|100,80
|123.376.902
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.300.423
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,86
|3.392.637.083
|% -1,08
|
|THYAO
|27,06
|3.072.540.341
|% -4,31
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|4,01
|2.359.045.674
|% -0,50
|
|AKBNK
|7,71
|1.739.224.244
|% -0,52
|
|YKBNK
|4,01
|2.359.045.674
|% -0,50
|
|GARAN
|11,86
|3.392.637.083
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,41
|655.960.991
|% -3,98
|
|AKBNK
|7,71
|1.739.224.244
|% -0,52
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6010
|13,6119
|% 1,30
|
|Euro
|15,4648
|15,4754
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4024
|18,4947
|% 0,68
|
|Frank
|14,7759
|14,8649
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,23
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,74
|