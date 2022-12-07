***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:18
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085268
BIST
16:184.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -109,01
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:1818,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1819,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1144
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:181.064,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.064,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:16
|YESIL
|4,40
|60.549.331
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|508.178.530
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.477.170
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|31.336.455
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,33
|771.168.212
|% -8,45
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,33
|38.419.727
|% -8,05
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|THYAO
|136,40
|6.397.437.217
|% 0,59
|
|ASELS
|50,45
|4.869.278.691
|% 2,88
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|EREGL
|41,54
|3.324.510.357
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|EKGYO
|7,24
|1.855.272.012
|% 0,00
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|ADESE
|1,93
|355.473.682
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,23
|1.846.656.297
|% 0,20
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6409
|% 0,03
|
|Euro
|19,6218
|19,6308
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6580
|22,7717
|% 0,50
|
|Frank
|19,7604
|19,8795
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|5,87
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,54
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.173
|7.219
|19,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|9,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30HEDEF
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 653 adet işlem
-
16:29SASA
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 107.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 694 adet işlem
-
16:28BIMAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 537, 409 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KOZAL
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 55 kaybederek (% -1.43 ) 4, 314