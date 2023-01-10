***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 13:31
***VERUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099338
BIST
13:365.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:3618,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:3620,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:361.132,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.132,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EUHOL
|2,31
|66.958.078
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.493.039
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|39.474.566
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.445.287
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.631.892
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.375.806
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|294.363.258
|% -9,73
|
|POLTK
|1.947,30
|42.603.282
|% -9,22
|
|ASELS
|60,20
|3.974.609.017
|% 1,86
|
|THYAO
|137,00
|3.678.722.772
|% -1,01
|
|EREGL
|39,90
|3.342.284.203
|% 0,20
|
|KRDMD
|18,90
|2.707.639.150
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,87
|2.353.162.181
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|2.353.162.181
|% 1,60
|
|YKBNK
|9,98
|1.546.014.355
|% -1,38
|
|KRDMD
|18,90
|2.707.639.150
|% 0,59
|
|KATMR
|2,32
|294.363.258
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,84
|291.701.069
|% 0,00
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7755
|18,7805
|% 0,05
|
|Euro
|20,1664
|20,1721
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7897
|22,9040
|% 0,01
|
|Frank
|20,3067
|20,4290
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,06
|
|Cumhuriyet
|7.625
|7.740
|-20,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|0,01
|