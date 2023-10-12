***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2023 09:03
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investad Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204743
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7486
|27,7524
|% 0,33
|
|Euro
|29,5747
|29,5885
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,1136
|34,2846
|% 0,39
|
|Frank
|30,7494
|30,9346
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3750
|7,4120
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|10,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.396
|11.492
|41,00
|
|Yarım
|5.715
|5.768
|21,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.884
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,23
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,27
|