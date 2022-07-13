***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2022 18:35
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2022
Tescil Tarihi
13.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.07.2022 - 10617
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 29.06.2022 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045219
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1037
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2402
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05972,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,82
|Açılış
|: 972,55
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4143
|17,4179
|% 0,60
|
|Euro
|17,5581
|17,6289
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,6641
|20,7677
|% 0,83
|
|Frank
|17,7137
|17,8204
|% 0,97
|
|Riyal
|4,6247
|4,6479
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|11,13
|
|Altın Gr.
|972
|972
|12,27
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.573
|6.737
|138,00
|
|Yarım
|3.203
|3.279
|51,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.641
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,24
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında