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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.08.2023 18:29
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.08.2023
Tescil Tarihi
29.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.08.2023 / 10903
Açıklamalar

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 17.08.2023 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.08.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190333


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