***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 11.155.503 10.156.387Satışların Maliyeti15 -8.722.951 -8.624.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.432.552 1.531.803BRÜT KAR (ZARAR)2.432.552 1.531.803Genel Yönetim Giderleri-3.252.023 -2.861.293Pazarlama Giderleri-340.329 -310.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 14.989.178 18.625.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.513.769 -92.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.315.609 16.893.275Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 3.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 87.894 -20.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.403.503 16.875.957Finansman Gelirleri17 28.364 34.990Finansman Giderleri17 -4.836.384 -3.570.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.595.483 13.340.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.523.023 -2.454.144Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -409.323 -231.057Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.113.700 -2.223.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.072.460 10.886.151DÖNEM KARI (ZARARI)5.072.460 10.886.151Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar717.996 504.575Ana Ortaklık Payları4.354.464 10.381.576Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,06000000 0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.408.451 3.651.795Dönem Karı (Zararı)5.072.460 10.886.151Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.181.263 -11.082.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler535.723 454.043Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -428.057Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -428.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.032 230.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler84.032 230.324Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.054.186 -13.256.553Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-181.961 -557.700Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -181.961 -557.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-87.894 20.803İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -87.894 20.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.523.023 2.454.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.171.881 3.889.653Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.374.361 -2.353.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler506.246 174.408Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.949.939 1.642.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)476.731 -239.779Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler920.215 -1.971.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)392.151 -1.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.099.533 6.100.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-647.417 538.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35.107 169.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-682.524 369.331Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.063.078 3.692.808Alınan Faiz28.364 34.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 -54.650Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -647.994 -21.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.244.223 -2.174.154Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-10.378.581 -979.650Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri37.427.469 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-31.030.388 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.262.723 -1.194.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.499.413 -3.181.610İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.586.670Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.586.670Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.203.789 -1.159.995Ödenen Faiz-295.624 -3.608.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.335.185 -1.703.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.335.185 -1.703.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.120.942 8.049.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.785.757 6.345.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 37.785.757 39.120.942Finansal Yatırımlar20 288.847.375 294.982.910Ticari Alacaklar7 16.718.391 20.092.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 107.325 290.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.611.066 19.802.213Diğer Alacaklar9 941.260 1.451.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar941.260 1.451.789Stoklar10 8.924.348 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler8 702.196 1.162.281Diğer Dönen Varlıklar13 3.542.876 3.611.269ARA TOPLAM357.462.203 366.396.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR357.462.203 366.396.352DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 18.027.660 18.027.660Diğer Alacaklar9 517.148 512.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar517.148 512.865Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 8.885.889 8.797.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar12 71.991.616 71.262.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar108.230 110.338Peşin Ödenmiş Giderler8 67.456 84.102Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.775.746 3.780.380Diğer Duran Varlıklar13 2.774.269 2.820.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.048.014 124.296.416TOPLAM VARLIKLAR483.510.217 490.692.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.084.094 397.793Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 6.564.366 7.905.453Ticari Borçlar7 3.918.940 2.998.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.918.940 2.998.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar848.347 456.196Diğer Borçlar756.443 780.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar756.443 780.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 160.034 398.705Kısa Vadeli Karşılıklar363.404 427.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar363.404 427.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.024.321 2.706.845ARA TOPLAM16.719.949 16.071.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.719.949 16.071.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 9.468.739 9.846.972Diğer Borçlar38.076.447 42.445.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 38.076.447 42.445.019Uzun Vadeli Karşılıklar1.485.995 1.373.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.485.995 1.373.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 17.380.128 15.271.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.411.309 68.936.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.131.258 85.007.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.160.681 325.406.057Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.740.630 12.820.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.951.580 17.712.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.951.580 17.712.376Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.951.580 17.712.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 5.017.716 4.791.688Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları184.441.287 125.200.851Net Dönem Karı veya Zararı4.354.464 62.226.081Kontrol Gücü Olmayan Paylar72.218.278 80.279.023TOPLAM ÖZKAYNAKLAR400.378.959 405.685.080TOPLAM KAYNAKLAR483.510.217 490.692.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler43.725.291 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.381.576 10.381.576 504.575 10.886.151Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 1.586.670 1.586.670 0 1.586.670Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 107.990 30.880 16.473 -123.504 31.839 -1.011.489 -979.650Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 -3.010.420 12.468.500 14.089.139 3.447.025 32.655.004 123.247.365 10.381.576 263.278.189 73.575.028 336.853.217Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler62.226.081 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.354.464 4.354.464 717.996 5.072.460Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 920.573 239.204 226.028 -2.985.645 -1.599.840 -8.778.741 -10.378.581Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 17.951.580 5.017.716 32.655.004 184.441.287 4.354.464 328.160.681 72.218.278 400.378.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.072.460 10.886.151DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.072.460 10.886.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar717.996 504.575Ana Ortaklık Payları4.354.464 10.381.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847523BIST