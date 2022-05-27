***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 23:58
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 27.05.2022 (bugün) tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2017-2021 yılı için geçerli olan 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusa Holding esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033162
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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981,79
En Düşük
963,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2032
|16,2057
|% -0,88
|
|Euro
|17,3810
|17,4561
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,4492
|20,5517
|% -0,47
|
|Frank
|16,8966
|16,9984
|% -0,48
|
|Riyal
|4,3162
|4,3379
|% -0,65
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,41
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,13
|0,08
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|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
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|B. Petrol
|116
|116
|1,39
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