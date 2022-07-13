***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. maddeSPK Başvuru Tarihi 31.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 13.07.2022Ek Açıklamalar29.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artışı ve geçerlilik tarihi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Verusa Holding esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045218BIST