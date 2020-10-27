***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 19:31
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatı, yine şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devir edilmiştir.
Öte yandan, söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla başlanan jeofizik ve jeoloji çalışmaları halen devam etmekte olup, bundan sonra ilgili sahaya ilişkin tüm çalışmalar %100 oranında bağlı ortaklığımız Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884542
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1253
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,04
|Açılış
|: 501,48
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1707
|8,1759
|% 1,14
|
|Euro
|9,6634
|9,6775
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,6393
|10,6927
|% 1,36
|
|Frank
|8,9749
|9,0289
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1719
|2,1828
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|7,30
|
|Altın Gr.
|501
|501
|7,00
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,48
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,69
|