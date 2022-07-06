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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 19:00
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %78,42 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli kararı uyarınca Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Pamukova Elektrik'in halka arzıyla ilgili halen devam eden çalışma ve değerlendirmelerin sonuçlanmasını takiben Pamukova Elektrik için halka arz ön izin başvurusunda bulunulması planlanmaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042418


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FONET 12,67 14.145.666 % 9,98  
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Altın Ons 1.737 1.737 -27,50  
Altın Gr. 963 963 0,25  
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Tam 6.465 6.601 -1,00  
Yarım 3.164 3.228 0,00  
Çeyrek 1.585 1.613 -1,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,00  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,17  
B. Petrol 100 100 -2,49  
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