***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 14.500.000-TL bedelsiz artırımla 39.500.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 29.08.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.908.750-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 10.187.500-TL'den 16.096.250-TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058948BIST