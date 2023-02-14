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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.02.2023 21:34
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.05.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım İşlemleri İçin Ayrılan Fon Tutarının Revize Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 105.000.000 TL tutarındaki fonun azami 215.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 1.750.000 adet pay sayısının azami 2.750.000 adet olarak revize edilmesi

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.750.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 215.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 105.000.000 TL tutarındaki fonun azami 215.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 1.750.000 adet pay sayısının azami 2.750.000 adet olarak revize edilmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113268


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