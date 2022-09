***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 25.304.199,00 TRY 7,32 Doğrudan ve Dolaylı İştirak (doğrudan+dolaylı ortaklık pay oranı %26,82)Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 30.000.000,00 TRY 57,69 Bağlı OrtaklıkGalata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın Madenciliği 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,30 Bağlı OrtaklıkPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 46.550.000,00 TRY 49,00 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık (doğrudan+dolaylı ortaklık pay oranı %100,00)Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkEnerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %4,00)Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 39.500.000,00 16.096.250,00 TRY 40,75 İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 7.500.000,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00)Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %79,07)Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %25,00)Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00)Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 26.500.000,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %50,00)Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %10,00)Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 TRY Dolaylı İştirak (dolaylı ortaklık pay oranı %60,00)Diğer HususlarAçıklama Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 92.672.309,00 TRY 26,82 Doğrudan ve Dolaylı İştirakVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 30.000.000,00 TRY 57,69 Bağlı OrtaklıkGalata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın Madenciliği 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,3 Bağlı OrtaklıkPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı OrtaklıkStandard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4 Dolaylı İştirakAta Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 39.500.000,00 16.096.250,00 TRY 40,75 İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 7.500.000,00 3.750.000,00 TRY 50 Dolaylı İştirakPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 24.585.831,00 TRY 79,07 Dolaylı İştirakGolive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25 Dolaylı İştirakMavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50 Dolaylı İştirakKahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 26.500.000,00 13.250.000,00 TRY 50 Dolaylı İştirakProbel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 2.333.500,00 TRY 10 Dolaylı İştirakVektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 14.400.000,00 TRY 60 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059166BIST