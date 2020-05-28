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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.05.2020 22:08
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2020
Karar Sayısı
2020/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 28 Mayıs 2020
KARAR SAYISI: 2020 / 11
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)   01 / 01 / 2020 - 31 / 03 / 2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mustafa Ünal
Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Papaker
Finans Müdürü 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847525


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ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Sterlin 8,3715 8,4135 % 1,10  
Frank 7,0391 7,0815 % 1,01  
Riyal 1,8094 1,8185 % 0,63  
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Altın Ons 1.719 1.719 9,59  
Altın Gr. 376 377 4,22  
Cumhuriyet 2.441 2.473 26,50  
Tam 2.512 2.549 38,60  
Yarım 1.226 1.240 13,30  
Çeyrek 613 621 6,70  
Gümüş.Ons 17,34 17,38 0,11  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,77 35,77 1,17  
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