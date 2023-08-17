***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.08.2023 18:42
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Üye
Gürsel KONA – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186620
BIST