***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000 32.590 12.654 70.244TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-355 -355Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-355 -355Yeni Bakiye25.000 32.590 -355 12.654 69.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.825 -10.825Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar12.654 12.654 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler25.000 45.244 -355 -10.854 59.064Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000 45.244 -355 -10.825 59.064Yeni Bakiye25.000 45.244 -355 -10.825 59.064Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.029 -3.029Kar Dağıtımı-10.825 10.825Yedeklere Aktarılan Tutarlar-10.825 10.825Dönem Sonu Bakiyeler(5.5) 25.000 45.244 -11.180 -3.029 56.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.948 1.948 2.054 2.054GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER(2) 1.948 1.948 2.054 2.054Cayılamaz Taahhütler1.948 1.948 2.054 2.054Diğer Cayılamaz Taahhütler1.948 1.948 2.054 2.054TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER88 88 2.100 2.100EMANET KIYMETLER88 88 2.100 2.100Tahsile Alınan Çekler88 88 2.100 2.100REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.036 2.036 4.154 4.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.981 13.377Alınan Faizler4.344 27.460Ödenen Faizler-15.906 -33.107Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar-131 -204Elde Edilen Diğer Kazançlar0 1.344Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar24.642 10.971Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-691 -978Ödenen Vergiler-2.922 -1.546Diğer-6.355 9.437Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim82.475 -68.854Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-21.154 -22.784Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-39.519 175.110Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-12.200 -120.358Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)155.348 -100.822Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı85.456 -55.477YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.196 29.958Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.569 -22Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller373 29.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-84.207 5.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit55.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-84.207 -50.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-947 -20.519Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.034 21.553Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar87 1.034Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-3.029 -10.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.029 -10.825Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)87 87 1.034 1.034Nakit ve Nakit Benzerleri87 87 1.034 1.034Bankalar(2) 87 87 1.034 1.034İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)151.097 151.097 134.445 134.445Krediler(3) 191.791 191.791 175.309 175.309Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-40.694 -40.694 -40.864 -40.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)18.661 18.661 19.034 0 19.034Satış Amaçlı(7) 18.661 18.661 19.034 19.034ORTAKLIK YATIRIMLARI100 100 100 100İştirakler (Net)(8) 100 100 100 100MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(4) 2.381 2.381 432 432MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 0 12 12YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞI(6) 2.912 2.912 2.333 2.333ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)(9) 83.839 3.192 87.031 41.303 3.866 45.169VARLIKLAR TOPLAMI259.077 3.192 262.269 198.693 3.866 202.559YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER(2) 4.200 4.200 16.400 16.400PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(1) 25.718 25.718 109.925 109.925Tahviller25.718 25.718 109.925 109.925FONLARMüstakrizlerin FonlarıGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0KARŞILIKLAR(4) 3.276 3.276 3.084 3.084Çalışan Hakları Karşılığı85 85 84 84Diğer Karşılıklar3.191 3.191 3.000 3.000CARİ VERGİ BORCU(5) 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5) 13.420 13.420 9.622 9.622SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(3) 154.096 5.524 159.620 4.464 4.464ÖZKAYNAKLAR(6) 56.035 56.035 59.064 59.064Ödenmiş Sermaye25.000 25.000 25.000 25.000Kar Yedekleri45.244 45.244 45.244 45.244Yasal Yedekler3.384 3.384 3.384 3.384Olağanüstü Yedekler41.860 41.860 41.860 41.860Kar veya Zarar-14.209 -14.209 -11.180 -11.180Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-11.180 -11.180 -355 -355Dönem Net Kâr veya Zararı-3.029 -3.029 -10.825 -10.825YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI256.745 5.524 262.269 202.559 202.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 25.431 28.413Kredilerden Alınan Faizler(1.1) 20.561 20.899Bankalardan Alınan Faizler(1.2) 448 5.479Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.422 2.035Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar(1.3) 4.422 2.035FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -16.853 -39.318Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(2.2) -3.132 -14.180İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(2.1) -13.721 -25.138NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.578 -10.905NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ(3) -131 -204Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-131 -204Diğer-131 -204TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -1.049 503Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-956 -1.169Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 -173Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-93 1.845DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 1.460 1.344FAALİYET BRÜT KÂRI8.858 -9.262BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) 170 -197DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -691 -952DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.568 -7.552NET FAALİYET KARI (ZARARI)769 -17.963BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)769 -17.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -3.798 7.138Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.798 -1.698Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 8.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-3.029 -10.825DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-3.029 -10.825Grubun Karı (Zararı)-3.029 -10.825Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823406BIST