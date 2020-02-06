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***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.02.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSVERA52010 ISIN KODLU TAHVİL KUPON FAİZİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 730
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0922
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVERA52010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 5,0922 Evet
2 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 6,5112 1.627.800 Evet
3 07.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 8,0072 2.001.800 Evet
4 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 7,2024 1.800.600 Evet
5 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 8,0125 2.003.125 Evet
6 07.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 6,1487 1.537.175 Evet
7 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,8924 1.223.100
8 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 3,8359 958.975
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSVERA52010 ISIN kodlu tahvilin 8.kupon faiz oranı % 3,8359 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817346


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Tam 1.988 2.038 12,88  
Yarım 961 986 6,23  
Çeyrek 482 493 3,11  
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