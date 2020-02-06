***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVERA52010 ISIN KODLU TAHVİL KUPON FAİZİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.05.2020Vade (Gün Sayısı) 730Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0922Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVERA52010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.04.2018Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 5,0922 Evet2 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 6,5112 1.627.800 Evet3 07.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 8,0072 2.001.800 Evet4 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 7,2024 1.800.600 Evet5 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 8,0125 2.003.125 Evet6 07.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 6,1487 1.537.175 Evet7 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,8924 1.223.1008 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 3,8359 958.975Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSVERA52010 ISIN kodlu tahvilin 8.kupon faiz oranı % 3,8359 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817346BIST