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***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 18:12
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***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
202
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile  onaylanan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Türkiye  Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan  finansal raporlama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğler  çerçevesinde hazırlanmış ve "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik A.Ş" denetiminden geçmiş konsolide olmayan  finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarih ve   202 sayılı kararı ile onaylanan 12/2019 yılı dönemine ait  Faaliyet Raporu ile ilgili olarak
  
   - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31.12.2019 tarihi itibariyle  hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
  
   - Vera Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde  01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin düzenlenen Finansal  Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı  tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir  eksikliği içermediğini,
  
   Vera Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde  01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait yürürlükteki finansal  raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Vera  Varlık Yönetim A.Ş'nin finansal durumunu, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine  ait Faaliyet raporunun işin gelişimini performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler  ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
  
  
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş 
  
Yönetim Kurulu
  
Cevdet ERKANLI-Yönetim Kurulu Başkanı
  
Memduh ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  
Ekin ÖZORAN -Üye
  
Mustafa DOĞAN -Üye
  
Halil Alper AKÖZ - Üye 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823409


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