***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı202Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan finansal raporlama esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde hazırlanmış ve "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" denetiminden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan 12/2019 yılı dönemine ait Faaliyet Raporu ile ilgili olarak- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,- Vera Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksikliği içermediğini,Vera Varlık Yönetim A.Ş'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Vera Varlık Yönetim A.Ş'nin finansal durumunu, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Faaliyet raporunun işin gelişimini performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.VERA VARLIK YÖNETİM A.ŞYönetim KuruluCevdet ERKANLI-Yönetim Kurulu BaşkanıMemduh ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkan VekiliEkin ÖZORAN -ÜyeMustafa DOĞAN -ÜyeHalil Alper AKÖZ - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823409BIST