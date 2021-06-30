***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.06.2021 09:14
***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VESBE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,4035087 TL Teorik Fiyat: 44,896 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944968
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
0
En Düşük
0
18:058,7157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7452
En Düşük
8,6943
18:0510,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0182
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4294
En Düşük
10,3540
18:05493,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,44
|Açılış
|: 493,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
492,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESBE
|46,30
|16.433.997
|% 3,80
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|ERSU
|3,48
|2.325.895
|% 0,00
|
|SANEL
|4,66
|3.758.060
|% 0,00
|
|SOKM
|11,69
|55.870.532
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,92
|54.544.693
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|62.660.434
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7099
|8,7157
|% -0,21
|
|Euro
|10,3712
|10,3794
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0444
|12,1048
|% -0,07
|
|Frank
|9,4319
|9,4887
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3187
|2,3303
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,89
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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