***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VESBE30.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaVESTEL BEYAZ ESYA VESBE 1,4035087 1,1929823Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944854BIST