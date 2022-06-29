***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.06.2022 16:51
***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VESBE
30.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 0,436443 0,3927987
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040026
BIST
17:042.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -36,27
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0416,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0398
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0417,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0950
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:04972,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,96
|Açılış
|: 972,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:02
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.406
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|401.134.870
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,60
|32.791.788
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|442.577.103
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,61
|66.160.495
|% -9,93
|
|YEOTK
|59,15
|76.374.889
|% -8,86
|
|SELVA
|7,53
|99.140.877
|% -8,73
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,48
|3.996.804.772
|% -1,17
|
|SISE
|21,26
|1.494.722.025
|% -0,75
|
|EREGL
|27,20
|1.261.153.352
|% -1,31
|
|ASELS
|23,22
|1.145.418.955
|% 0,09
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,58
|459.149.442
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|490.912.710
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,41
|658.679.551
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.720.288
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6320
|16,6574
|% -0,15
|
|Euro
|17,4453
|17,4652
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0943
|20,1950
|% -0,83
|
|Frank
|17,3815
|17,4863
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,53
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.594
|-43,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,58
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17SELVA
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038, 601 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TUPRS, HALKB
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 03 kaybederek (% -1.53 ) 2, 185
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, COSMO, ULUSE, TURSG, BMSCH
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAKIM, LIDFA