***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:00
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822367
BIST
13:39105.570
En Yüksek
|Değişim
|: -4,39%
|| -4.848,65
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:396,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:396,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:39326,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 326,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,70
|12.248.427
|% 11,10
|
|SANEL
|3,75
|3.518
|% 4,17
|
|RALYH
|8,00
|21.128
|% 1,27
|
|SEYKM
|8,91
|305.020
|% 0,22
|
|OZRDN
|2,43
|5.310
|% 0,00
|
|UFUK
|3,70
|60.791
|% -9,98
|
|EGCEY
|0,46
|175.352
|% -9,80
|
|TDGYO
|2,03
|676.108
|% -9,78
|
|BALAT
|2,40
|450.319
|% -9,77
|
|MPARK
|14,93
|3.567.667
|% -9,41
|
|NATEN
|16,67
|16.540.240
|% -6,92
|
|PAPIL
|9,13
|13.364.907
|% -7,31
|
|HUBVC
|25,70
|12.248.427
|% 11,10
|
|KFEIN
|12,66
|11.625.528
|% -7,73
|
|ENJSA
|7,78
|11.211.659
|% -1,64
|
|PAPIL
|9,13
|13.364.907
|% -7,31
|
|DERAS
|3,07
|3.125.597
|% -8,63
|
|NATEN
|16,67
|16.540.240
|% -6,92
|
|YKSLN
|8,12
|6.165.557
|% -7,83
|
|SMART
|7,97
|5.795.935
|% -6,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0122
|8,0524
|% 0,52
|
|Frank
|6,4393
|6,4781
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-1,75
|