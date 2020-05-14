VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4674
|8,5098
|% -0,50
|Frank
|7,1329
|7,1758
|% -0,17
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|0,87
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,68
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-1,50
|Tam
|2.548
|2.583
|-1,50
|Yarım
|1.243
|1.262
|-0,80
|Çeyrek
|622
|631
|-0,30
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,56
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|B. Petrol
|29,51
|29,51
|0,32
Seans Raporu
- 10:13DENGE Yüzde -3.74 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 776 adet işlem
- 10:11 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GARAN
- 10:11 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, BIMAS, EKGYO
- 10:11XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -386, 14 kaybederek (% -0.41 ) 92, 962
- 10:11 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, EGCEY, TACTR, UMPAS, ETILR, SODSN, DIRIT, ALYAG, IDEAS, SAMAT