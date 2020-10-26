***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:55
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883874
BIST
17:381.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -36,87
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:388,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1225
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:389,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1082
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:38495,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,00
|Açılış
|: 495,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:38
|RTALB
|49,52
|264.451.573
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.297.729
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|163.819.337
|% 9,99
|
|POLHO
|3,69
|105.839.133
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|13.017.619
|% -10,00
|
|VKGYO
|3,69
|134.569.241
|% -10,00
|
|MARTI
|1,89
|122.283.115
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,98
|279.921.362
|% -10,00
|
|TSKB
|1,91
|3.242.235.360
|% 4,95
|
|ECILC
|7,56
|1.462.486.443
|% 5,73
|
|GARAN
|6,84
|1.053.809.602
|% -3,25
|
|SISE
|6,42
|873.423.712
|% -5,73
|
|FENER
|37,68
|749.874.149
|% -0,74
|
|TSKB
|1,91
|3.242.235.360
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,78
|606.443.451
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|486.283.494
|% -6,04
|
|ODAS
|2,91
|616.506.567
|% -9,63
|
|KRDMD
|3,37
|687.267.962
|% -3,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0845
|8,0896
|% 1,54
|
|Euro
|9,5499
|9,5574
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4812
|10,5337
|% 1,15
|
|Frank
|8,8721
|8,9255
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,59
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,80
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|-1,33
|