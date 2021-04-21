***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:30
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930043
BIST
15:201.344
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -21,41
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:208,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:209,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:20468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,11
|Açılış
|: 468,39
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.648.940
|% 9,99
|
|JANTS
|780,00
|63.651.836
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.496.970
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.331.341
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.025.948
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.357.179
|% -2,28
|
|EREGL
|18,22
|738.157.652
|% -0,05
|
|GARAN
|6,96
|707.091.740
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,10
|438.716.929
|% -1,39
|
|THYAO
|10,93
|338.101.754
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,07
|309.922.869
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.357.179
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|707.091.740
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.025.948
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.927.652
|% -1,09
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1762
|8,1790
|% 0,89
|
|Euro
|9,8339
|9,8421
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,3504
|11,4073
|% 0,71
|
|Frank
|8,8701
|8,9235
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1740
|2,1849
|% 0,85
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|37,00
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|17,90
|
|Çeyrek
|747
|764
|8,95
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,08
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|-0,92
|